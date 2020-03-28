Алтайского депутата оправдали после обвинения в смертельном избиении битой

Районный суд вынес оправдательный приговор депутату Алтайского районного собрания, которого обвиняли в смертельном избиении односельчанина бейсбольной битой и угрозе убийством, сообщает "Комсомольская правда".
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено еще в мае 2014 года. По информации правоохранителей, у депутата, который также является директором компании в селе Алтайском, неофициально осуществляли трудовую деятельность несколько местных жителей.
"В один из дней мая 2014 года он поручил двум мужчинам выполнить работу, за которую рассчитался спиртным. В связи с тем, что часть поручений не была сделана, а работники начали распивать спиртное, обвиняемый бейсбольной битой нанес несколько ударов одному из мужчин. В результате полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в медицинском учреждении от разрыва внутренних органов", – гласит версия обвинения.
Следователи полагали, что сельчане боялись давать показания против депутата, так как одному из свидетелей обвиняемый якобы угрожал убийством. Именно это и сыграло свою роль в том, что расследование длилось несколько лет, полагают в Следственном Комитете.
Сославшись на несостыковку версии обвинения и результатов новых экспертиз, Алтайский районный суд под председательством Дамира Кунтуева признал мужчину невиновным. Его освободили из-под стражи и признали за ним право на реабилитацию.
Комментарии
Так кто убил то? Может ханыга самоубился о биту? Следствие по трупу продолжат?
Приаритетьнинько!
капец?!
сословный суд ?
гениально !!!
Россия ....
Депутат признан Барином, потерпевший признан крепостным. Все норм, не виновен, право на реабилитацию, понес такие страдания, битой крепостного убил. Видимо Барин в бейсбол не играет, а биту с собой носит для других целей.
Перед законом все равны, но некоторые ровнее
Россия - правовое государство.
Депутат и невминяем
Да здравствует самый гуманный суд в мире! Бл..ь сколько это ещё будет продолжаться?