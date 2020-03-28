Три человека погибли в ДТП с автобусом маршрута Барнаул – Междуреченск

В жесткой аварии с участием автобуса в Киселевске погибли три человека, еще двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
По предварительным данным правоохранителей, Toyota Vista по касательной столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110. Водитель иномарки попытался скрыться с места ДТП и на затяжном повороте не справился с управлением.
В результате машина выехала на встречную полосу, где протаранила общественный транспорт. Известно, что автобус НафАЗ следовал по маршруту Барнаул – Междуреченск. Все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле Toyota Vista.
Кадры происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул". На них видно, что иномарка получила сильные повреждения. Чтобы извлечь из нее тела, потребовалось помощь спасателей.
По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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