Барнаул замер. Фоторепортаж из торговых центров города

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Фотограф amic.ru прогулялся по нескольким торговым центрам Барнаула и убедился, что многие горожане в связи с риском распространения коронавируса предпочли остаться дома.
Стабильный приток посетителей наблюдается только в продуктовых магазинах. Впрочем, тут тоже без особого ажиотажа и километровых очередей.
Точки продажи одежды, обуви, косметики и бытовой техники почти опустели. Те места, которые еще не закрыли на карантин, привлекают посетителей скидками, но тщетно – многие барнаульцы стараются без большой надобности не посещать общественные места.
Кстати, Алтайский край остается в списке регионов, где официально не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Но это не причина пренебрегать мерами безопасности.
Комментарии
неожиданно, но радует
Был сегодня.Действительно меньше. И не только в Эльдораде.
Всё позакрывали, а самолеты из-за границы прилетают, привозят больных.
Так мы все деньги потратили на гречку и туалетную бумагу. А без денег куда пойдёшь? Сидим дома, пялимся в мониторы.
в леруа зайдите, вот где эпицентр
В арене всегда так и было
Тестов то сколько сделали? 500 на 2,5 миллиона жителей
Его и не будет при такой диагностике
Автозапчасти, спорттовары тоже наверное относятся к товарам первой необходимости?