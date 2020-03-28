832 жителя Алтайского края за сутки взяли под наблюдение из-за коронавируса

По данным на 28 марта 1612 человек в Алтайском крае находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса, в том числе причем 832 – за последние сутки, рассказали в региональном оперативном штабе.
Большинство из них – это пассажиры рейсов, прибывших из Таиланда 27 марта. У одного человека была высокая температура. Его положили в больницу. Тест на коронавирус дал отрицательный результат.
При этом в ведомстве уточнили, что всего с начала 2020 года медицинский контроль прошли 1950 человек, но 312 уже сняли с наблюдения после двухнедельного карантина.
"Нарушителей карантинного режима не выявлено. Обращений иностранных граждан не зафиксировано", — констатировали в оперативном штабе.
На коронавирус обследовали 1588 человек. Ни у одного из них Covid-19 не выявили. Для диагностики использовали тест-системы, которые позволяют получить результаты в течение двух-четырех часов.
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