Ваши деньги попали в беду. Житель Барнаула поверил мошенникам и лишился миллиона

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту особо крупного мошенничества. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию обратился 55-летний барнаулец. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, сообщил, что на счете горожанина происходят подозрительные операции, и уточнил, есть ли у него сбережения в других финансовых учреждениях. Получив утвердительный ответ, звонивший "переключил" жертву на якобы сотрудника другого банка.
Тот сообщил, что мужчине срочно необходимо перевести все деньги в специальную ячейку для страхования сбережений. Сделать это можно только одним способом – перечислить на несколько телефонных номеров, что барнаулец и сделал. В результате горожанин лишился более чем миллиона рублей. Мошенников ищут.
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