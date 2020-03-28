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В разгар карантина в Бийске открыли новый магазин в ТЦ

, ИА "Амител"
Некоторые местные жители сочли такое поведение нарушением указов губернатора
Фото: instagram.com/biysk.novosti

Фото: instagram.com/biysk.novosti

В то время как в Алтайском крае закрываются из-за карантина магазины, кафе, фитнес-клубы и другие заведения, в Бийске устроили открытие магазина франчайзинговой розничной сети "Галамарт".

Судя по фотографиям очевидцев, в первый день работы торговую точку посетили много жителей наукограда. Однако выбор времени для открытия пришелся по вкусу далеко не всем.

"Я хочу, чтобы опубликовали, что в нарушение всех указов о проведении массовых мероприятий такое происходит, – написал бийчанин в паблике biysk.novosti. – Я обычный обыватель. И немного в шоке от увиденного".

Многие комментаторы поддержали его, рекомендовав населению во время выходной недели находиться дома, а не посещать места массового скопления людей, где резко возрастает риск заразиться коронавирусом.

Как ранее писал amic.ru, губернатор Алтайского края Виктор Томенко наложил запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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