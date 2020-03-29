Медведи просыпаются на Алтае

Государственный инспектор Алтайского заповедника Сергей Усик во время очередного рейда сфотографировал бурундука и увидел свежие отпечатки лап медведя, а чуть дальше и самого косолапого.
Позже при проверке камер фоторегистратора появилось уже и фото первого проснувшегося в этом году медведя. Зверь попал в объектив 25 марта. Также на регистратор попозировала группа косуль.
Как отмечают в Алтайском государственном заповеднике, первыми пробуждаются и выходят из берлог взрослые самцы или особи, неудачно устроившие себе зимнее "жилище". Позже – самки с медвежатами.
В первое время косолапые едят труху деревьев для активации пищеварительного тракта, потом ищут останки павших за зиму животных, прошлогодний кедровый орех и первую зелень. В Алтайском заповеднике медведи активно кормятся на траве, начиная с конца апреля – начала мая, сообщается на сайте заповедника.
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