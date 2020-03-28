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Россия полностью закроет границы

, ИА "Амител"
Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В полночь 30 марта Россия полностью закроет границы с остальными государствами. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства страны. Данная мера призвана остановить распространение коронавируса.

В документе также оговариваются случаи, на которые запрет на пересечение госграницы не распространяется. В частности, выезжать в другие государства могут российские дипломаты и члены их семей.

Кроме того, возможно пересечение границы для граждан РФ, если поездка связана со смертью близкого родственника. Также при наличии российского паспорта могут въезжать в Россию люди, проживающие в Донбассе. С полным списком исключений можно ознакомиться по ссылке.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.03.2020 22:38
- гость -

выезжать в другие государства могут российские дипломаты и члены их семей.
Есть желающие- вперЁд!!!

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