Опубликован список товаров первой необходимости при коронавирусе

Сформирован перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных), работа по производству и распространению которых не должна приостанавливаться во время нерабочей недели из-за коронавируса.
Документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте правительства РФ.
Список состоит из 23 пунктов. Они могут быть дополнены в регионах, в зависимости от их специфики и потребности населения.
В частности, продолжат трудиться в нерабочую неделю работники сфер, связанных с производством, упаковкой и распространением детских товаров, мыла, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, зоотоваров, бензина, дизтоплива, газа, сигарет, автозапчастей, спичек, свечей и других. Полный список приведен ниже.
Отметим, что по данным портала стопкоронавирус.рф в России Covid-19 заболели 1264 человека, из них 49 уже выздоровели. За последние сутки зафиксировано 228 заражений, причем больше всего инфицированных приходится на Москву. Четыре человека умерли.
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