29 марта в Алтайском крае потеплеет до +6°C

В Алтайском крае в конце недели продолжится прохладная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.
29 марта днем температура воздуха составит от +1°C до +6°C (в Барнауле – от +1°C до +3°C). Это немного теплее, чем в субботу.
Ветер юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 14 метров в секунду. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков.
Метеорологи также ожидают гололедицу, в связи с чем водителям во избежание проблем следует соблюдать скоростной режим, а пешеходам – передвигаться аккуратно и выбирать нескользящую обувь.
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