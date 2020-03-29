Новое лекарство от коронавируса создали в России

Ученые Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) презентовали новое лекарство от коронавируса, сообщает РИА "Новости". При его создании специалисты учитывали в том числе опыт Китая и Франции.
Глава ФМБА Вероника Скворцова подчеркнула, что новый препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с Covid-19 различной степени тяжести. Лекарство основано на мефлохине, который применяется для борьбы с малярией.
"Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом", – уточнила Скворцова.
По ее словам, компоненты в составе лекарства не дают сформироваться вторичному бактериально-вирусному синдрому и увеличивают содержание противовирусного средства в плазме крови и легких.
Теперь ученые ФМБА разрабатывают вакцину для профилактики коронавируса, в которой также рассматривают возможность использования мефлохина.
Комментарии
Не верю. Масок нет а вы о вакцин.
"Мефлохин, также Лариам — лекарство, используемое для профилактики или лечения малярии. Мефлохин был разработан в армии США в 1970-х годах. Широкое распространение получил в 1980-х годах."
Где тут новое? И где тут "создано в России"?
Про это лекарство еще месяц назад китайцы писали.
Главное, чтобы сейчас наладили его выпуск во вселенских масштабах.
Ну или Китай бы или Индия наладили и продали в РФ
На смену вирусологам выползли диванные фармакологи. Что движет людьми писать гадости?
Уже 15 мин открыто Сельпо . Купите водочки и полечитесь
Очередной кагоцел. Тестов нет, все везут в "Вектор" и тут оба на .....мы впереди
Отправьте в Италию