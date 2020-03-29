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Депутат Госдумы предложил запретить въезд туристов на Алтай

, ИА "Амител"
Власти обеспокоены поведением людей, которые в выходную неделю отправились на отдых
Родион Букачаков / Фото: из архива amic.ru

Родион Букачаков / Фото: из архива amic.ru

Депутат Госдумы от Республики Алтай Родион Букачаков предложил временно закрыть въезд в Республику Алтай для туристов, сообщает телеграм-канал Мash.

Недовольство части населения и местных властей вызвал тот факт, что безответственные граждане вместо соблюдения карантина в выходную неделю отправились отдыхать в Горный Алтай, тем самым повышая риск распространения коронавируса в регионе.

"Здесь получается, что объявлены выходные. Хорошая погода стоит, и туристы поехали к нам отдыхать, – заявил народный избранник. – Я думаю, что такие безответственные поездки надо срочно прекращать и надо вводить ограничения въезда на территорию субъектов для таких целей".

Аналогичной позиции придерживаются и многие общественники.  В частности, зампредседателя Общественной палаты республики Татьяна Кончева обратилась к жителям соседних регионов с призывом отказаться от поездок на Алтай, пока риск распространения коронавируса не станет ниже.

Как ранее писал amic.ru, глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился закрыть на карантин все туристические базы региона до 1 июня. 

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

29.03.2020 09:04
- гость -

Ну что скажешь, я сам собирался поехать. Спокойно посидеть на берегу Катуни. Без контакта с людьми. Но поддерживаю депутата. Сейчас и больной новосиб и еще здоровый алтайский край туда двинет. Все перемешаются. Это плохо. И еще местных заразят.

29.03.2020 09:17
- гость -

Ты сынон будешь жениться девку честную выбирай
А то они сейчас знаешь какие пошли гулящие
Тебя заразит, меня заразит, я мать заражу
А ты нашу мать знаешь, она всю деревню перезаражает

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