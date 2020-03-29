Жители Барнаула пожаловались на свалку во дворе жилого дома

Во дворе жилого дома в Барнауле по улице Сухэ-Батора, 9, расположилась гора мусора прямо у самого подъезда, которая продолжает разрастаться. Об этом написала одна из местных жительниц в сообществе Barnaul 22.
По словам женщины, все началось с того, что один из жильцов дома примерно год-полтора назад выбросил во дворе старую мебель. После этого и другие жители стали выкидывать свой крупногабаритный и строительный мусор в эту же кучу, которая, как отметила горожанка, уже превратилась в свалку.
Комментаторы подчеркивают, что ответственность за это лежит на управляющей компании, которая должна регулярно направлять машины и вывозить соответствующий мусор.
Комментарии
..."один из жильцов"..."и другие жители"...
В чём проблема-то? Сами позасрали всё вокруг, теперь ответственных и виноватых ищем. Сам виноваты, дамы и господа, сами разгребайте, чужой труд хоть ценить начнёте. Вон и до субботников совсем не далеко.