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Жители Барнаула пожаловались на свалку во дворе жилого дома

, ИА "Амител"
Все началось с того, как кто-то выбросил мебель
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Во дворе жилого дома в Барнауле по улице Сухэ-Батора, 9, расположилась гора мусора прямо у самого подъезда, которая продолжает разрастаться. Об этом написала одна из местных жительниц в сообществе Barnaul 22.

По словам женщины, все началось с того, что один из жильцов дома примерно год-полтора назад выбросил во дворе старую мебель. После этого и другие жители стали выкидывать свой крупногабаритный и строительный мусор в эту же кучу, которая, как отметила горожанка, уже превратилась в свалку.

Комментаторы подчеркивают, что ответственность за это лежит на управляющей компании, которая должна регулярно направлять машины и вывозить соответствующий мусор.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

29.03.2020 10:09
- гость -

..."один из жильцов"..."и другие жители"...
В чём проблема-то? Сами позасрали всё вокруг, теперь ответственных и виноватых ищем. Сам виноваты, дамы и господа, сами разгребайте, чужой труд хоть ценить начнёте. Вон и до субботников совсем не далеко.

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