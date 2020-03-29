В двух сибирских городах зафиксировали первые случаи коронавируса

Три первых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Омской области, сообщает РГ со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Отмечается, что заразившаяся семья из трех человек вернулась в Омск после поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Первоначально они находились на домашнем карантине, но затем их поместили в специально отведенный бокс инфекционной больницы. Их состояние удовлетворительное, а симптомы болезни у них не наблюдаются.
Также первый официальный случай COVID-19 зарегистрировали в Иркутской области, передает официальный портал правительства региона. Пациенткой с положительным результатом теста на коронавирус оказалась 62-летняя женщина, которая тоже недавно вернулась из ОАЭ. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Сейчас специалисты устанавливают круг лиц, которые контактировали с больной. Предположительно, их около 180 человек.
По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения, четыре человека скончались, 49 выздоровели. В Алтайском крае заболевших COVID-19 по-прежнему нет.
Комментарии
По вацапу прислали из тайской группы (любители жить и отдыхать в Таиланде):
"семья с Алтая с 11 по 19 марта жила в кондо Гранд Карибиан, посещала бассейн, рынки, ездили на туках, общались с десятками людей. У женщины диагностировали коронавирус. Сейчас ее лечат в Таиланде, сутки лечения обходятся в 30000 бат (60+ тыс руб.)."
Хорошо что лечатся там и не приехали. А могли бы.
С другой стороны, они общались с соотечественниками кто вернулся в РФ...
Пожалуйста, после слов "В Алтайском крае заболевших COVID-19 по-прежнему нет" , пишите - тьфу, тьфу, тьфу
Щас главная Собесница края, Оськина вам заразу притащит из Таиланда
29.03.2020 10:17
- гость
60+ ,прячьтесь от собеса!
Это ж вредительство какое-то получается.
29.03.2020 11:10
- гость -
Согласен, оськина-ВРАГ НАРОДА