Бийчанин, который напал на женщин в автобусе, сядет в тюрьму

Бийчанин-дебошир, который 27 марта прошлого года напал на кондуктора и пассажирку, получил реальный тюремный срок – молодой человек сядет в колонию строгого режима на 3 года и 6 месяцев. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Напомним, конфликт начался после того, как кондуктор автобуса №36 сделала двум нетрезвым пассажирам замечание в грубой форме по поводу того, что один из них щелкал семечки и бросал кожуру в салон.
В ответ ей заявили, что "за базар надо ответить". Видя, что на сотрудницу набросились двое, единственная кроме них пассажирка в салоне решила вмешаться. В ответ и она получила несколько ударов. Водитель автобуса тем временем никаких действий не предпринимал и продолжал движение.
После конфликта девушка обратилась в полицию, написала на обидчиков заявление и сняла побои. Некоторое время спустя подозреваемых задержали. Свою вину они признали, а один из них даже выложил в социальные сети видеообращение с извинениями.
Комментарии
Не мужики а дерьмо.
Герои с бабами воевать, стариками и детьми
А с равными уже нет, прячутся и ноют сразу.
Чтоб ему там через день задницу Финалгоном натерали