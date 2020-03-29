Первое уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу возбудили в России

В России возбудили первое уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу, пишет "Интерфакс".
Так, обвиняемым оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга, который 27 марта сбежал из пансионата "Заря" в поселке Репино, который укомплектован для изоляции граждан с подозрением на коронавирус.
Как отмечает "Фонтанка", петербуржец 21 марта вернулся из Швейцарии. В аэропорту его предупредили о необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию, но мужчину не соблюдал требования и выходил на улицу. 26 марта его принудительно поместили на карантин в "Зарю", но на следующий день он сбежал.
28 марта сотрудники полиции задержали подозреваемого и повторно поместили на карантин. Также против него возбудили уголовное дело о покушении санитарно-эпидемиологических правил. Раньше за аналогичные нарушения наказывали по административной статье.
По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения, четыре человека скончались, 49 выздоровели. В Алтайском крае заболевших COVID-19 по-прежнему нет.
Комментарии
Как в блокадном Ленинграде таких нужно (без суда и следствия...)
А где же люди рассказывающие что от гриппа умирает больше?) Теперь они будут к расстрелу призывать за нарушение карантина)
За решётку!Пусть привыкает к откидывающей кормушке.А то какая-то "самоизоляция" видите ли.
29.03.2020 11:21
Гость
Когда тебя такой же гадёнышь заразит ты будешь его в попу целовать
А каратели разве не на карантине ?
11:50 каратели на Украине.