На Алтае впервые удалось профессионально сфотографировать снежного барса

В России впервые получили профессиональные кадры снежного барса в дикой природе, сообщают на официальной странице Сайлюгемского национального парка на Алтае в Instagram.
Снимки с расстояния 20-ти метров сделал научный сотрудник парка Алексей Кужлеков. По его словам, он мечтал заснять ирбиса почти 10 лет.
"Внезапно из-за скалы на меня вышла самка снежного барса. Мы встретились взглядами практически в упор. Я остановился, как вкопанный, боясь её спугнуть. Несколько секунд мы рассматривали друг друга. Я осторожно поднял фотокамеру и начал снимать. Конечно, понимал, что происходит что-то невероятное: за три дня четыре раза увидеть ирбиса, снять фото и видео — это даже больше, о чем я мечтал почти 10 лет", — рассказал исследователь.
По словам Кужлекова, фотосессия заняла несколько минут, пока самка разглядывала незнакомца. Самец тем временем предпочел не позировать и наблюдал за происходящим с соседней скалы.
По данным за 2019 год, численность снежных барсов в Республике Алтай составляет 42-43 особи, включая 11 котят. Годом ранее их популяция в регионе оценивалась в 35 особей.
Снежные барсы занесены в Красную книгу как вымирающий вид. Охота на них запрещена. Однако ежегодно от рук браконьеров и фермеров погибает от 220 до 450 особей.
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