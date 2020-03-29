Оперштаб по COVID-19 опроверг слухи о дефиците медизделий в алтайской больнице

Оперативный штаб по коронавирусу Алтайского края опроверг слухи о недостатке медизделий и дезинфецирующих средств в краевой клинической больнице скорой помощи, сообщили в официальном телеграм-канале органа.
Как пояснили сотрудникам оперштаба в минздраве Алтайского края, на самом деле в медорганизации есть все необходимое для безопасности пациентов и персонала больницы на случай распространения COVID-19. Так, в учреждении создан запас масок, дезинфецирующих средств и индивидуальных средств защиты.
В оперштабе призывают жителей края не поддаваться панике и ориентироваться на официальные источники информации.
По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 49 выздоровели. В Алтайском крае заболевших COVID-19 по-прежнему нет.
Комментарии
Так заголовок говорит об Алтайском крае, а не об отдельной больнице.
Забил гугле гкоронавирус- в АК такого и не будет!
Мало того, если перейти на уровень фейков, то на Алтае произрастает лекарственное растение, называется - Омик, его корень отлично лечит вирусные заболевания, другие заболевания, все заболевания.
Гораздо лучше чем получивший высокую оценку в США препарат - Мифлохин.
Уважаемый оперштаб, а где медицинские маски можно купить?