Мэр Барнаула поручил создать оперштабы и рабочие группы в каждом районе города

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил сформировать и организовать работу оперативных штабов и рабочих групп по профилактике распространения коронавируса в каждом районе города, информирует пресс-служба мэрии.
"В каждом районе города должны быть созданы и работать оперативные штабы и рабочие группы по профилактике и распространению коронавируса. Мы должны ответственно подойти к тому, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории Барнаула, для этого необходимо задействовать все ресурсы", – заявил Франк на заседании оперативного штаба по коронавирусу, которое прошло в воскресенье, 29 марта.
Также мэр города поручил контролировать работу заведений общественного питания, которые в связи с недавним постановлением правительства и указом губернатора края должны предоставлять свои услуги только с обслуживанием навынос и доставкой заказов.
Кроме того, глава Барнаула предложил организовать ежедневный мониторинг цен за наименованиями из перечня товаров первой необходимости, который состоит из 23 пунктов.
Добавим, что на заседании штаба также сформировали рабочую группу, которую возглавил заместитель главы администрации города Юрий Еремеев.
По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 49 выздоровели. В Алтайском крае инфицированных нет.
Комментарии
Франк, исцелися сам!
Новикову не наливать!!!
Рабочие группы будут шить маски?
Мэр уже создавал оперштаб по уборке снега в городе.Результат-сам растаял. С вирусом так-же бороться собирается?
Без "снежного человека" как без помойного ведра...
Хотелось бы поинтересоваться, а как идут дела по развитию инфраструктуры и экономики города?
Режим самоизоляции это конечно хорошо, с точки зрения Алексея Улюкаева. Он пишет мемуары.
Куда сообщать названия организаций, выведших людей на работу, несмотря на указ президента? Создающих предпосылки возникновения очагов распространения коронавируса? Для последующего прокурорско-административного преследования?
Кадыров закрыл Грозный, наши всё бздят, ждут отмашки сверху
Сообщить можно в Роспотребнадзор.
И таких организаций в городе большинство. К сожалению
29.03.2020 13:55
Гость
Роспотребнадзор отфутболит на горячую линию. В пятницу на неё не дозвонился.
Роструд советует написать заявление,а потом они уже будут пытаться разобраться.
Интересно,у них тоже каникулы или нет?
29.03.2020 13:53
- гость
От какой машки?
Полная безынициативность и трусость местных властей.
Самих на работу выводят с понедельника. Хотя ни под одну категорию не подходим. Куда девать ребенка не понятно. Сад же закрыт
на заседании штаба сформировали рабочую группу, которую возглавил Юрий Еремеев.
Ну все, пропал Барнаул, этот главарь навозглавляет, будет по 5 заседаний каждый день и никакой реальной работы.
Это больше поже на репетицию грандиозного шухера в маскве.
С 20 по 27 марта в Россию вернулось 135 000 человек.(зомбоящик поди врёт?)
Вы то расказываете что 4 инфицировались в Алтайском крае - то сейчас пишите в крае инфицированных нет. ну чо за безобразие?
В Барнаульском метро главный проталкивотель вирусов это зачарованные!
Дык все-таки штабы- по профилактике или -цитирую: " распространению" короно-вруса?