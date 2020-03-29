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Мэр Барнаула поручил создать оперштабы и рабочие группы в каждом районе города

, ИА "Амител"
В администрации краевой столицы активно готовятся к коронавирусу
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил сформировать и организовать работу оперативных штабов и рабочих групп по профилактике распространения коронавируса в каждом районе города, информирует пресс-служба мэрии.

"В каждом районе города должны быть созданы и работать оперативные штабы и рабочие группы по профилактике и распространению коронавируса. Мы должны ответственно подойти к тому, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории Барнаула, для этого необходимо задействовать все ресурсы", – заявил Франк на заседании оперативного штаба по коронавирусу, которое прошло в воскресенье, 29 марта.

Также мэр города поручил контролировать работу заведений общественного питания, которые в связи с недавним постановлением правительства и указом губернатора края должны предоставлять свои услуги только с обслуживанием навынос и доставкой заказов.

Кроме того, глава Барнаула предложил организовать ежедневный мониторинг цен за наименованиями из перечня товаров первой необходимости, который состоит из 23 пунктов.

Добавим, что на заседании штаба также сформировали рабочую группу, которую возглавил заместитель главы администрации города Юрий Еремеев. 

По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом, четыре человека скончались, 49 выздоровели. В Алтайском крае инфицированных нет.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

29.03.2020 12:50
- гость -

Франк, исцелися сам!

29.03.2020 12:53
- гость -

Новикову не наливать!!!

29.03.2020 12:54
Гость

Рабочие группы будут шить маски?

29.03.2020 12:58
Гость

Мэр уже создавал оперштаб по уборке снега в городе.Результат-сам растаял. С вирусом так-же бороться собирается?

29.03.2020 13:07
- гость -

Без "снежного человека" как без помойного ведра...

29.03.2020 13:13
Лёха

Хотелось бы поинтересоваться, а как идут дела по развитию инфраструктуры и экономики города?
Режим самоизоляции это конечно хорошо, с точки зрения Алексея Улюкаева. Он пишет мемуары.

29.03.2020 13:31
- гость -

Куда сообщать названия организаций, выведших людей на работу, несмотря на указ президента? Создающих предпосылки возникновения очагов распространения коронавируса? Для последующего прокурорско-административного преследования?

29.03.2020 13:53
- гость -

Кадыров закрыл Грозный, наши всё бздят, ждут отмашки сверху

29.03.2020 13:55
Гость

Сообщить можно в Роспотребнадзор.
И таких организаций в городе большинство. К сожалению

29.03.2020 14:01
Гость

29.03.2020 13:55
Гость
Роспотребнадзор отфутболит на горячую линию. В пятницу на неё не дозвонился.
Роструд советует написать заявление,а потом они уже будут пытаться разобраться.
Интересно,у них тоже каникулы или нет?

29.03.2020 14:03
Гость

29.03.2020 13:53
- гость
От какой машки?
Полная безынициативность и трусость местных властей.

29.03.2020 14:05
Гость

Самих на работу выводят с понедельника. Хотя ни под одну категорию не подходим. Куда девать ребенка не понятно. Сад же закрыт

29.03.2020 14:10
- гость -

на заседании штаба сформировали рабочую группу, которую возглавил Юрий Еремеев.

Ну все, пропал Барнаул, этот главарь навозглавляет, будет по 5 заседаний каждый день и никакой реальной работы.

29.03.2020 14:12
Обыватель

Это больше поже на репетицию грандиозного шухера в маскве.

29.03.2020 14:20
Гость

С 20 по 27 марта в Россию вернулось 135 000 человек.(зомбоящик поди врёт?)

29.03.2020 14:20
ГОСТЬ22

Вы то расказываете что 4 инфицировались в Алтайском крае - то сейчас пишите в крае инфицированных нет. ну чо за безобразие?

29.03.2020 14:21
14:05

В Барнаульском метро главный проталкивотель вирусов это зачарованные!

29.03.2020 14:24
М.

Дык все-таки штабы- по профилактике или -цитирую: " распространению" короно-вруса?

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