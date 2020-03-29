Фасад многоэтажки осыпается в центре Барнаула

Фасадная отделка многоэтажного здания осыпается в центре Барнаула, сообщают жители краевой столицы в сообществе Barnaul 22.
Так, в субботу вечером, 28 марта, очевидцы сообщили: "Не прошло и двух недель, как снова отвалился кусок фасада с дома Ленина, 60 / Молодежная, 11, задел буквы с вывески магазина. И опять девушку чуть не прибило".
Как добавили комментаторы, кусок обрушившегося фасада частично повредил вывеску салона Gerry Weeber. Судя по фотографиям, потенциально опасное место никак не ограждено.
Ранее amic.ru сообщал, что у здания на пересечении проспектов Ленина и Строителей частично обрушилась фасадная отделка. К счастью, тогда никто не пострадал.
Комментарии
У Франта не от катаравируса население погибать начнёт, а от штукатурки
И летит к земле бесшумно..., фиг увернешься...
Последствия показушных ремонтов к приезду очередного кого-нибудь.