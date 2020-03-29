Смерть от коронавируса в Нью-Йорке фиксируют каждые 17 минут

На протяжении двух дней от коронавируса в Нью-Йорке умирают фактические каждые 17 минут, сообщает издание Daily Mail.
Как отмечает автор материала, 26 и 27 марта в Нью-Йорке зарегистрировали по 85 смертей в сутки. Разделив число смертей на количество минут в сутках, получились именно такие данные.
По подсчетам университета Джонса Хопкинса, число зараженных в США превысило 124 тысячи, а 2191 пациент скончался. При этом Ньй-Йорк стал лидером по количеству жертв и больных COVID-19.
Cистема здравоохранения города уже перестала справляться с ситуацией и находится под угрозой краха.
По последним данным, во всем мире насчитывается более 660 тысяч зараженных и 30 тысяч погибших. В России заболели 1264 человека, четверо из них умерли.
Комментарии
Дак вот зачем была эта замутка с резиновыми танками, с союзмульфиновскими ракетами!
Ну вот и ракеты не понадобились. Чайновирус все сам сделает.
Теперь надо посчитать,через сколько лет сша не станет.
ну да...
"Теперь надо посчитать,через сколько лет сша не станет."
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Ты лучше посчитай, когда тебя не станет - это произойдёт гораздо раньше.
Люди умирают, а вы глумитесь, и не понимаете, что очень вероятно, что скоро эта хрень и до вас докатится.
комментаторы де-билы? там в рефрижераторы тела складывают, а наши люди гуляют по ТЦ. Смотрите, как у других и делайте так, чтобы у нас такого не было!
что за хрень самолет -Гонконг-Дели в красноярском крае летит...флайрадар24
Пока все идет по плану, который спланировали в США, ой нет, все спланировал Путин,
Хотя есть и другие, не менее бредовые мысли о причине коронавируса, но почему-то всегда маразматиков тянет на обвинение России...
Вот, пожалуйста
@Я сама американка, дочь реаниматолога. Поверьте, здесь не все так однозначно. Вирус завезли из космоса. А Путин - рептилоид. Мы сами видели: прилетал на тарелке смотреть на первые результаты своего внеземного вируса!@
29.03.2020 14:28
- гость -
Я-то как раз это понимаю и потому дома сижу.Вы лучше увещевайте идиотов,шляющихся по ТЦ и "Горным Алтаям"
"Разделив число смертей на количество минут в сутках, получились именно такие данные."
Странная математика у журналиста, своя какая-то...
29.03.2020 14:42
Геннадий из Бийска
Журналисты не математики,они-гуманитарии.
14:35
- гость -
Вот, пожалуйста
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Что это за бредятина? Вы сами выдумываете такие тексты?
Очередные Кремлевские дружбаны на век всей планете поднагадили
А что у нас происходит, вот пришла информация,100% правдивая, мужик работает в правительстве, а его жена в министерстве здравоохранения, поэтому надежные источники, врать не будут, это точняк, значит, слушайте, март заканчивается и начинается апрель. Это точно 100%.
14:48 - гость -
Придумывают на Украине. Вы как будто только родились, ей богу. Напомнить про распятого мальчика?
15:00
А, помню как по первому федеральному российскому каналу показывали этот фейк.