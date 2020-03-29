Взрывные работы проводятся на реках Алтайского края

На реках Алтайского края проводят взрывные работы в рамках противопаводковых мероприятий, сообщают в пресс-службе регионального правительства.
Сотрудники МЧС и служб территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края проводят мероприятия, направленные на минимизацию губительных последствий предстоящего паводка. Они осуществляют распиловку и чернение льда, подрывы, очистку и вывоз снега и ряд других работ.
Так, 27 марта в Бийском районе на реке Бии (в границах поселка Мальцева Курья) саперы провели каскадные подрывы на участке площадью более 6000 квадратных метров.
Как отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Валерий Коровин, сейчас в регионе ситуация с предстоящим паводком стабильная, подтопленных территорий в крае нет, а уровень воды ниже критического. Однако ситуация находится на круглосуточном контроле, поддерживается постоянная связь с муниципалитетами.
Всего в Алтайском крае определено 25 затороопасных участков на реках, однако из-за относительно теплой зимы пока взрывные работы проводятся лишь на трёх из них — в Бийском, Солтонском и Поспелихинском районах.
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