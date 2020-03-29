Россиянка сожгла 65 тысяч рублей в микроволновке, обрабатывая их от коронавируса

Москвичка решила продизенфицировать 65 тысяч рублей от коронавируса и спалила их в микроволновке, сообщается в Instagram-аккаунте prosto.robski.
На опубликованном снимке видны 13 пятитысячных банкнот, часть которых после обработки в микроволновой печи получили черные пятна, а некоторые и вовсе прожжены.
"Ну, я была, скажем так, в легком шоке. Вы когда-нибудь дезинфицировали деньги в микроволновке? Я вот нет, но кое-кто — да. Так вот, как она сказала: "я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке"", — написала девушка.
Напомним, в прошлом месяце власти Китая начали активно уничтожать бумажные деньги с целью профилактики распространения коронавируса. Эту меру ввели по причине того, что банкноты также могут быть источником опасной болезни.
Специалисты рекомендуют по возможности оплачивать покупки банковской картой или смартфоном с NFC-модулем. Однако даже в этом случае не стоит пренебрегать гигиеной рук и своего устройства.
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