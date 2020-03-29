Гузеева обматерила россиян за прогулки во время пандемии

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева записала видеообращение к россиянам, в котором она резко раскритиковала и обругала их матом за несоблюдение рекомендаций по соблюдению домашнего режима во время пандемии коронавируса.
Она призналась, что ее "разрывает" от того, что люди не сидят дома в такое время. По ее словам, она проехалась по Москве и там "яблоку негде упасть". Впоследствии Гузеева и вовсе вышла из себя и в довольно грубой форме обратилась к своим подписчикам.
"Нет, все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете, вашу мать? Нельзя так, ***, правда, опасно! Не хотите жить? Не нравится вам жить? Так убейтесь об стенку. Вперед!" – заявила Гузеева.
На момент публикации этой новости видеообращение Гузеевой набрало больше двух миллионов просмотров. Под записью сотни комментариев, многие поддерживают негодования актрисы.
Комментарии
Сама катаеться,а другим нельзя?
Бог что-ли?
А лещенко слабо, он это в страну привалок.
В это трудное время нам как никогда надо держаться порознь!
Что случилось с людьми? 2 млн просмотров не у фильма, не у спектакля, у видео матерящейся халды. И эти люди что-то верещат о "зомбоящике". Да завсегдатаи сетей много зомбированнее любого телемана.
Да у нас как болтались по торговым центрам, так и болтаются. Одни подростки. Устроили им незапланированные каникулы. Чума просто какая-то!