Владимир Путин поручил с июня начать ежемесячные выплаты на детей до семи лет

Российский президент Владимир Путин поручил правительству и регионам с 1 июня 2020 года начать осуществление выплат малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить осуществление (начиная с 1 июня 2020 года) ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно", – сказано в поручении.
Ответственными за исполнение поручения президента назначены премьер Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов власти.
Комментарии
Опять бомжей подкармливают. А с тех кто работает, только налоги собирают
почему именно до 7???
Дальше не все переживут
Жалко русских