Бийские заведения проигнорировали меры против коронавируса и продолжили работать

За прошедшую ночь администрация Бийска выявила более 50 заведений общепита и баров, которые проигнорировали введенные меры по предупреждению распространения коронавируса и продолжали работать, сообщают в Управлении стратегического развития и экономики.
"На наш взгляд, это не только игнорирование указа президента Российской Федерации и указа губернатора Алтайского края, а, в первую очередь, пренебрежение безопасностью жизни и здоровья наших горожан, наших родных и близких", – заявили в управлении.
Подписчики сообщества "Инцидент Бийск" подтвердили эту информацию, отметив, что многие пивнушки и заведения общепита накануне действительно не закрывались. "Сплошь и рядом такое! Три пивнушки рядом с домом и ни одна не закрылась", – посетовала одна из местных жительниц.
Другие бийчане сошлись во мнении, что толку от введенных мер нет, и по факту эти ограничения никак не помогут.
Комментарии
Режим ЧС или ЧП объявлен?
Некто путин который всегда жил за бюджетные деньги объявил неделю каникул не подозревая наверное что люди сами себе на хлеб зарабатывают, а не с бюджета получают
При Сталине бы расстреляли
так выходной же объявил президент, а не карантин, так шта....
Вообще правда интересно, крику много, а режим ЧС не объявлен. А если предусмотренный законом режим не объявлен, то законность ограничений под вопросом