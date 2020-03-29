Жительницу Алтая с коронавирусом держат в тайской клинике за 72 тысячи рублей в сутки

В курортном городе Паттайя на юго-востоке Таиланда женщина с Алтая заразилась коронавирусом, сообщают в Instagram-сообществе "Паттайя блог".
В блоге не уточняют, о каком именно регионе идет речь, однако, по их данным, зараженная вместе с двумя членами семьи снимала апартаменты в кондоминиуме Гранд Карибиан с 11 по 19 марта. В Таиланде россиянка активно посещала публичные места, пользовалась общественным транспортом и общалась со многими соотечественниками.
Позже у нее диагностировали коронавирус и ее поместили в местную клинику. Как отмечают в блоге, сутки лечения алтайской семье обходятся в 30 тысяч бат — это 72 600 рублей. При этом столь дорогое лечение обусловлено тем, что у россиянки либо не было страховки, либо ее размер возмещения не покрывал расходы.
Вероятно, алтайская семья планировала находиться в Таиланде не меньше месяца, поскольку только такие путешественники арендуют апартаменты, так как это выходит дешевле номеров в отелях, которые обычно снимают туристы, приезжающие в отпуск максимум на пару недель.
Комментарии
ну сейчас начнется....давайте скинемся на лечение а то деньги закончились. Ну знали же какая обстановка в мире зачем куда то летать
Были деньги на аренду апартаментов- значит есть деньги на больницу.