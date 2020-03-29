Барнаульские волонтеры помогут пожилым людям в покупке продуктов и хозтоваров

Барнаульские волонтеры окажут помощь пожилым людям в покупке продуктов, хозтоваров и безрецептурных медикаментов в рамках всероссийской акции #МыВместе, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Акция пройдет на базе Алтайского центра развития добровольчества. В волонтерский штаб вступили 150 добровольцев из Барнаула. Уже с 30 марта, они будут помогать маломобильным гражданам, а также пожилым людям старше 65 лет, находящихся в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
В мэрии Барнаула уточнили, что оставить заявку можно в комитете по делам молодежи администрации Барнаула, позвонив по одному из номеров: 37-03-65, 37-03-60, 37-03-64.
Также аналогичный запрос можно направить в ресурсный центр добровольчества по телефону 36-80-63, в комитет по социальной поддержке населения по номерам 371-795 и +7 (385) 371-796, а также в общероссийский народный фронт, набрав 35-37-88 или позвонив по телефону единой горячей линии ОНФ 8 (800) 200-34-11.
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