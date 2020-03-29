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Вирусолог рассказал, когда эпидемия коронавируса достигнет пика в России

, ИА "Амител"
Ждать осталось недолго
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Доктор медицинский наук, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, когда эпидемиологическая обстановка по коронавирусу достигнет своего пика в России. Его слова передает НСН.

"Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа", – рассказал вирусолог.

Альтштейн добавил, что введенные российскими властями ограничения помогут сдержать распространение заболевания, поскольку происходит разобщение людей. Однако, по его словам, полностью остановить вирус не удастся, но, возможно, получится притормозить.

По данным на 29 марта в России зафиксировано 1534 случая заражения COVID-19, 64 человека выздоровели, а восемь – погибли. В Алтайском крае коронавирусом пока никто не заболел.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

29.03.2020 18:33
- гость -

72 человека прошли через болезнь, а всего их пока 1534. Итого закрыто 4,7% случаев. Китаю, чтобы достичь показателя в 95%, понадобилось 3 месяца.

29.03.2020 19:01
- гость -

средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии - 45 лет.

29.03.2020 19:40
- гость -

Худшее впереди...

29.03.2020 19:41
Лёха

Ребят, ну вы же сами всё понимаете. В Алтайском крае нет ни достаточного количества больниц, ни медперсонала. Любая эпидемия будет лечится как грипп на дому и по больничному. Других возможностей нет. Никому мы тут не нужны и никто больницы как в Москве ускоренными темпами возводить не будет. Поэтому есть этот вирус, нет его ровно никакого значения в плане его лечения не имеет.
Вы бы успокоились уже. Ситуация не способствует разобщению и прокачиванию каждым своих политических, гастрономических и других предпочтений на фоне информационного шума.
В ближайшие две недели чисто климатически большой вероятности распространения вируса в Алтайском крае нет. В дальнейшем будет месяц-полтора которые надо будет спокойно повседневно продержаться. Достойно отметить день Победы, с салютом) и прочее.
Ну хватит уже этих апокалиптических новостей. Нас это не касается. Всем всё понятно, просто живём обыкновенно повседневной жизнью. Заболели идём на больничный, лечимся, выздоравливаем, так же как и обычно.

29.03.2020 19:55
- гость -

18:33
- гость -
Китаю, чтобы достичь показателя в 95%, понадобилось 3 месяца.
-----
Краснопузым нельзя верить, они замалчивали проблему с декабря 2019.
Поди посчитай сколько их фактически крякнуло.

29.03.2020 19:57
- гость -

19:41
Лёха
Ребят, ну вы же сами всё понимаете. Заболели идём на больничный, лечимся, выздоравливаем, так же как и обычно.
---
А у вас в москвабаде то как, есть паника? Вас из Одноклассников перекинули?

29.03.2020 22:16
гость

19:41
Лёха "..Заболели идём на больничный, лечимся, выздоравливаем, так же как и обычно."

Ага, как обычно: повезло- выздоравливаем, не повезло- тихо ползём на кладбище, и всё сами, сами, надеяться не на кого.

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