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Патриарх Кирилл призвал верующих молиться дома

, ИА "Амител"
По его мнению, сейчас лучше воздержаться от посещения храмов
Фото: news3day.ru

Фото: news3day.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди призвал верующих РПЦ молиться дома и воздержаться от посещения храмов из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

"Церковь призывает сегодня строго исполнять те обязательства, которые предлагаются сегодня санитарными властями России. Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословления, воздержаться от посещения храмов", — заявил патриарх, добавив, что священники продолжат совершать богослужения.

Тех же священников, которые проповедуют отказ от мер предосторожности во время пандемии ради посещения храмов, Кирилл назвал неразумными. Патриарх напомнил прихожанам, что пример Марии Египетской, ушедшей в пустыню для молитвы, свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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