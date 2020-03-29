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Китай заявил об окончании эпидемии в стране

, ИА "Амител"
Поднебесная справилась с болезнью
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Распространение коронавируса на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. Его слова передает РИА "Новости".

Ми Фэн в ходе брифинга заявил, что по состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составило меньше трех тысяч.

С начала вспышки коронавируса в Поднебесной зарегистрировали порядка 82 тысяч случаев заражения, из них 75,5 тысячи пациентов выздоровели, а 3,3 тысячи человек – скончались.

Число заражений в мире перевалило за 660 тысяч, количество смертей составило более 30,6 тысячи. В России на 29 марта заразились 1534 человека, восемь погибли.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

29.03.2020 19:14
- гость -

Молодцы.

29.03.2020 19:50
Геннадий из Бийска

"из них 75,5 пациентов выздоровели"
Амик? у вас гастробайтеры работают в штате? Редактора на мыло!

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