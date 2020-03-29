Китай заявил об окончании эпидемии в стране

Распространение коронавируса на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. Его слова передает РИА "Новости".
Ми Фэн в ходе брифинга заявил, что по состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране составило меньше трех тысяч.
С начала вспышки коронавируса в Поднебесной зарегистрировали порядка 82 тысяч случаев заражения, из них 75,5 тысячи пациентов выздоровели, а 3,3 тысячи человек – скончались.
Число заражений в мире перевалило за 660 тысяч, количество смертей составило более 30,6 тысячи. В России на 29 марта заразились 1534 человека, восемь погибли.
Комментарии
Молодцы.
"из них 75,5 пациентов выздоровели"
Амик? у вас гастробайтеры работают в штате? Редактора на мыло!