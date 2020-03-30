О нет, я старею! Какие процедуры необходимы для сохранения молодости и красоты

Баночки с кремами, пилинги, сыворотки, масла, гели, маски и еще много-много чего находится на полочках в ванной девушек и женщин. Но, к сожалению, уходовой косметики мало, для того чтобы отодвинуть старость. Здесь нужна профессиональная помощь.
Современная косметология
Клиника косметологии использует комплексный подход к сохранению молодости и красоты. Здесь работают высококвалифицированные сотрудники, которые обладают всеми необходимыми знаниями и технологиями.
В центре косметологии представлены такие направления, как:
- Инъекционная косметология: контурная пластика, плазмолифтинг, ботулинотерапия (препаратами Ботокс, Диспорт, Ксеомин), биоревитализация, мезотерапия, биоармирование.
- Лазерная косметология: процедуры по омоложению, депиляция, лазерное лечение ногтевого грибка.
- 3D-моделирование овала лица. Специалисты проводят контурную пластику и ремоделирование (коррекцию) овала лица и губ, плазмолифтинг, ботулинотерапию (Ботокс, Диспорт, Ксеомин) и так далее.
- Борьба с повышенной потливостью (гипергидроз).
- Нитевая подтяжка лица.
Полный перечень требуемых клиенту услуг назовет врач-косметолог при личной встрече и после осмотра.
Аnti-age терапия
Как утверждают в медцентре, в косметологии существует уникальная anti-age терапия, которая позволяет отодвинуть наступление менопаузы. Эта процедура заключается в инъекционном введении в организм препарата Melsmon – гидролизата плаценты человека.
Melsmon содержит большое количество биологически активных веществ, благотворно влияющих на организм:
- цитокины стимулируют обмен веществ;
- низкомолекулярные белки и аминокислоты выполняют функцию регулятора;
- витамины группы В, С, Р, D, жирные полинасыщенные кислоты обеспечивают эффект антиоксидантов;
- ферменты и микроэлементы отвечают за образование гемоглобина в крови и построение скелета.
Благодаря комплексному действию веществ удается оттянуть время наступления климакса, нормализовать функции иммунной, эндокринной, репродуктивной систем. К тому же anti-age терапия положительно отражается на эмоциональном состоянии, уменьшает негативные психоэмоциональные реакции.
В Международный медицинский центр MEDICAL ON GROUP в Мытищах также можно получить онлайн-консультацию, задать свои вопросы и получить рекомендации.
ЛО-50-01-010511 от 22.01.2019
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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