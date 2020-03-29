"Вас оболванивали много лет". Захарова отчитала уезжающих "за лучшей жизнью" россиян

Российский дипломат Мария Захарова раскритиковала состоятельных россиян, которые уехали в западные страны "за лучшей жизнью". Соответствующий пост официальный представитель МИД РФ опубликовала на своей странице в Facebook.
"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х", – написала Захарова.
Она рассказала, что на фоне коронавируса ей позвонили "очень богатые" русские с просьбой выслать частный самолет за их сыном в Лондон. В Великобритании им обнулили медицинские страховки, а тест на COVID-19 стоит 450 фунтов – около 44 тысяч рублей.
"Во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами "ничего личного, просто бизнес", – заключила Захарова, упрекнув таких россиян в неуважении к России и ее народу.
Комментарии
Флудить не колеса мазать, для миллионера 44 000 р. - копейки
Это надо в думе говорить и на заседании правительства, Путину, медведеву и прочим с ними в Лондонах....
Судя по всему она так и не закодировалась.
правильно сделали что уехали! пока тут страну восстанавливали, они там жили. а жизнь она не вечная...
Мария, скажите, чтобы эти богатые люди не переживали из-за 450 фунтов, которые им так трудно заплатить, а пусть заказывают частный самолет, летят к нам и за счет российского бюджета бесплатно пройдут этот тест у нас…
Это она про Москву? В Барнауле они чего восстановили?
тургеневская истеричка ))
ей надо еще в клетчатый плед закутаться и вздыхать: как цинично, как цинично )))))
Захарова, приезжай в восстановленный Рубцовск !