Сибирский поэт призвал туристов не приезжать на Алтай

Поэт Максим Федин призвал сибиряков не разносить коронавирус и не посещать Горный Алтай. Ранее сообщалось, что люди, воспользовавшись "путинскими каникулами", массово рванули в республику. Федин обратился к туристам в стихотворении:
Останьтесь дома! Не езжайте на Алтай!
Туристы едут в Улаган и Онгудай.
Коронавирус часть из них несет.
Тяжелым будет для Алтая счет!
Сидите дома, изоляция нужна!
На вас лежит огромная вина!
Не стоит люд алтайский обижать
И жизнями алтайцев рисковать!
И я – поэт, не еду нынче на Алтай,
Хотя хотел увидеть славный Онгудай!
Алтайских братьев я не буду обижать,
Побуду дома, ведь заразу нужно переждать!
Как уже сообщал amic.ru, ранее глава Республики Алтай распорядился закрыть до 1 июня 2020 года все места размещения в регионе, включая турбазы, гостиницы, дома отдыха.
Комментарии
Я понимаю, что поэта обидеть может каждый, я каждый- стихи отстой...
Это не стих, а обращение в стихотворной форме. Разницу способен уловить?