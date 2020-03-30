"Динамо-Алтай" не доиграет сезон из-за коронавируса. Клуб недополучил миллионы

Сезон "ВХЛ", где выступает "Динамо-Алтай", не будет доигран из-за эпидемиологической обстановки в стране. Такое решение было принято руководством лиги. Барнаульская команда должна была провести несколько домашних игр полуфинала с командой из Чебоксар. Для наших игроков это могли бы быть первые матчи на столь высокой стадии. Потенциально клуб мог за счет проданных билетов на "Титов-арене" заработать на полуфинальной стадии от 2 до 4 миллионов рублей. Теперь команда будет готовиться к следующему сезону.
"Лигой прорабатывались различные варианты продолжения проведения соревнований, однако в настоящее время очевидно, что изменение сроков и формата плей-офф не представляется возможным. Приоритетной задачей лиги является защита здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех участвующих в организации и проведении матчей ВХЛ", – говорится в сообщении федерации.
Решение о распределении мест по итогам соревнований 2019/2020 будет принято в ближайшее время.
В клубе "Динамо-Алтай" уже прокомментировали это решение, поблагодарив болельщиков за поддержку по ходу сезона. Перед началом чемпионата перед тренерским штабом была задача попасть в тройку. Высока вероятность, что именно это место и достанется алтайской команде по итогам распределения.
Отметим, что аналогично досрочно закончились турниры с участием других алтайских команд – "АлтайБаскет" и "Университет". Так, волейболисты стали 12-ми по итогам чемпионата.
Комментарии
Это Дроздов "недозаработал".