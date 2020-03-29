Больше трети пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Москве оказались моложе 40 лет

Почти 40% пациентов, находящихся в Москве на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), моложе 40 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран", – рассказали в оперштабе.
Согласно данным оперштаба, число заболевших в Москве составляет 1014 человек, среди них почти половина (46%) – в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству зараженных – люди от 18 до 34 лет (около 33,5%). Еще 15% – пациенты старше 65 лет.
Уточняется, что дети от этой доли составили 5,5% и в большинстве случаев они переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов. Тем не менее они также могут быть носителями вируса, подчеркнули в оперштабе.
По последним данным, в стране заразились 1534 человека, в восьми случаях болезнь завершилась летальным исходом. В Алтайском крае зараженных COVID-19 нет.
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