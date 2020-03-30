Банкоматы Алтайского края будут дезинфицировать

Центробанк направил финансовым учреждениям страны специальные рекомендации. Как отмечают специалисты, коронавирус на банкнотах может сохраняться до четырех дней. Поэтому наличные, получаемые от населения, банки теперь должны изолировать на две недели от других денег и только потом пускать их в оборот.
Из-за этого в банкоматах отключат функцию рециркуляции: когда внесенные одним клиентом деньги выдают другому. Теперь наличные, которые кладет человек, будут храниться в одной кассете, а выдаваться деньги будут из другой, сообщают "Вести Алтай".
Предписано также регулярно проводить дезинфекцию платежных терминалов.
Комментарии
Более насущная проблема обойдена стороной по умолчанию :
Обработка антисептиком кодонабирателя после каждой операции ибо тактильная передача через подушечки пальцев - один из самых распространенных путей передачи вируса.
Оптимизация банковской сферы деятельности не позволит ...