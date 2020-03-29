Германия приняла 42 пациента с коронавирусом из Италии и Франции

Германия приняла 42 пациентов с коронавирусом из Италии и Франции, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в своем Twitter.
"Сейчас мы в Германии помогаем 12 пациентам из Италии и 30 – из Франции. Мы оказываем поддержку другим странам там, где еще есть возможности", – написал Мааc.
По последним данным, в мире зафиксировано более 660 тысяч случаев заражения COVID-19. Более 30,6 тысячи человек умерли. В Италии за все время зарегистрировали 92 тысячи случаев коронавируса, количество жертв превысило 10 тысяч. Число зараженных во Франции составляет порядка 38 тысяч, а в 2317 случаях медики зафиксировали смертельный исход.
Примечательно, что Германия находится на пятом месте по числу инфицированных (57,6 тысячи), однако погибших в стране почти в шесть раз меньше (433), чем во Франции, которая расположилась на шестом месте.
Комментарии