Глава Алтая попросил не пускать жителей соседних регионов на отдых в республику

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин обратился к главам соседних регионов с просьбой временно не пускать жителей на отдых в Горный Алтай на фоне стремительно развивающейся пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба администрации республики.
По распоряжению главы республики, до 1 июня в регионе приостанавливается работа гостиниц, турбаз, объектов массового отдыха и горнолыжных трасс. Туристы, которые уже находятся в республике, не смогут покидать турбазы до отъезда, их должны будут обеспечить питанием на месте.
Кроме того, до 5 апреля в регионе закрываются все питейные заведения, а также точки общественного питания, дискотеки, детские игровые комнаты и прочие места для развлечения.
В последние дни жители Горного Алтая все чаще пишут в соцсетях о переполненных турбазах, а также высказывают опасения о том, что COVID-19 завезут в регион именно туристы. Хорохордин отметил, что случаев заражения на Алтае пока нет, однако ситуация осложняется.
Комментарии
Как главы соседних регионов смогут не пущать? Сам бы закрыл въезд в республику по примеру академика. Дорог туда не так уж и много.
Без туристов кирдык Горному Алтаю, это все осознают?
30.03.2020 08:49
- гость -
Предлагаете всех вирусоносителей отправить туда туристами?
Там тоже люди живут,и так-же как в Барнауле не хотят заболеть.
"В последние дни жители Горного Алтая все чаще пишут в соцсетях о переполненных турбазах" - ссылку дайте. Что врать-то? Народ запугали - все дома сидят. Базы пустые, отдыхают только те, кто давно приехал. Покажите онлайн нашествие туристов, а не старые записи.
ну, с соседними регионами понятно
а рейс Москва - Горно-Алтайск больше не летает?