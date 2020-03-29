Первый случай коронавируса выявили в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края сообщил о первом подтвержденном случае COVID-19 в регионе.
Заболевшая женщина прибыла из Доминиканской республики, находилась в режиме самоизоляции на дому. В рамках лабораторного обследования на 10 день с момента приезда в Россию у нее подтвердилась коронавирусная инфекция.
Заболевшая находится в инфекционном отделении городской больницы №5 Барнаула. Пациентка сейчас в удовлетворительном состоянии, при этом симптомов заболевания у нее нет.
Уже установлены люди, с которыми женщина контактировала, организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование. Проверяют мужа заболевшей, супруг изолирован, его анализы также находятся в лаборатории.
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