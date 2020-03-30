30 марта в Алтайском крае будет тепло. Почти

В предпоследний день марта в Алтайском крае установится достаточно теплая погода, передает региональный Гидрометцентр.
Так, в понедельник днём, 30 марта, температура воздуха составит от +2°С до +7°С (в Барнауле – от +4°C до +6°C), а в южных районах края потеплеет до +12°С. В утренние часы возможны изморозь и туман. Осадков синоптики не прогнозируют. Скорость ветра составит до 7 м/с, местами порывы могут достигать 12 м/с.
Также синоптики ожидают гололедицу, в связи с чем водителям во избежание проблем следует соблюдать скоростной режим, а пешеходам – передвигаться аккуратно и выбирать нескользящую обувь.
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