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Барнаульский ТРЦ "Галактика" частично закрывается

, ИА "Амител"
В штатном режиме молл заработает, по предварительным данным, 6 апреля
Фото: vk.com/galaxy_barnaul

Фото: vk.com/galaxy_barnaul

ТРЦ "Галактика" частично приостанавливает работу в связи с мерами, принятыми в целях борьбы с распространением коронавируса, уведомляет руководство молла на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Нами принято решение о временном и частичном закрытии ТРЦ Galaxy c 30 марта по 5 апреля. Для вас остаются работать магазины с товарами первой необходимости ("Ашан", "Детский мир", аптека, бытовая техника, товары для животных)", – сказано в сообщении.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 26 марта, подписал указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно документу, в крае запрещены развлекательные, культурные, спортивные, рекламные, просветительские, выставочные мероприятия. Также Томенко запретил проводить концерты, шоу, различные развлекательные мероприятия в торговых центрах, на аттракционах, в парках и других местах массового скопления людей.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 29 марта, первый случай коронавируса подтвердился у жительницы Барнаула, которая недавно вернулась из Доминиканы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.03.2020 07:57
мадам

закрывайте уже все центры торговые, офисные, все.
придомовые магазины в каждом районе есть.
давайте отсидимся все дома.

30.03.2020 08:31
Бес паники

Ну-ну....

30.03.2020 09:44
- гость -

Нельзя быть частично беременной. Закрывайте уже все ТЦ! Или сверху указаний не поступало?

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