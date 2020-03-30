Барнаульский ТРЦ "Галактика" частично закрывается

ТРЦ "Галактика" частично приостанавливает работу в связи с мерами, принятыми в целях борьбы с распространением коронавируса, уведомляет руководство молла на официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
"Нами принято решение о временном и частичном закрытии ТРЦ Galaxy c 30 марта по 5 апреля. Для вас остаются работать магазины с товарами первой необходимости ("Ашан", "Детский мир", аптека, бытовая техника, товары для животных)", – сказано в сообщении.
Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 26 марта, подписал указ об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Согласно документу, в крае запрещены развлекательные, культурные, спортивные, рекламные, просветительские, выставочные мероприятия. Также Томенко запретил проводить концерты, шоу, различные развлекательные мероприятия в торговых центрах, на аттракционах, в парках и других местах массового скопления людей.
Как уже сообщал amic.ru, накануне, 29 марта, первый случай коронавируса подтвердился у жительницы Барнаула, которая недавно вернулась из Доминиканы.
Комментарии
закрывайте уже все центры торговые, офисные, все.
придомовые магазины в каждом районе есть.
давайте отсидимся все дома.
Ну-ну....
Нельзя быть частично беременной. Закрывайте уже все ТЦ! Или сверху указаний не поступало?