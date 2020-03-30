В Москве объявили всеобщий режим самоизоляции

В Москве с 30 марта начнет действовать всеобщий режим самоизоляции. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Покидать квартиру можно будет только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Горожанам позволят выносить мусор, а также выгуливать домашних животных, но не дальше, чем на 100 метров от места проживания.
Люди, которые лишились работы из-за коронавируса, с 1 апреля начнут получать региональную компенсацию. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19 500 рублей в месяц. Выплата будет назначена автоматически.
При этом режим самоизоляции не ограничивает права граждан на въезд/выезд в Московскую область, речь идёт только о том, что нельзя без веской причины выходить из дома, информирует оперштаб области.
Аналогичные меры вводят и в Подмосковье.
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