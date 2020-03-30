На Алтае впервые обнаружили редчайший вид паука

Паука Лиропилио Стуканова, которого никто не видел с 1979 года, обнаружили на территории Катунского биосферного заповедника, сообщает пресс-служба особо охраняемой территории.
Это членистоногое, относящееся к отряду сенокосцев, совершенно безобидно для человека, утверждают ученые. Но биология и экология вида требует специальных исследований.
Обнаружил его специалист Института систематики и экологии животных СО РАН Лаймонас Триликаускас, когда исследовал окрестности озера Тайменье. Причем ему удалось добыть сразу несколько экземпляров.
"Вид довольно скрытный. Обнаружить его удалось только путем специальных поисков. Возможно, для него характерна ночная активность, поэтому в дневные часы его увидеть трудно", – рассказал Триликаускас.
По оценкам специалистов, фауна паукообразных Катунского заповедника до сих остается недостаточно исследованной. На территории заповедника пока отмечено около полутора сотен видов пауков и пять видов сенокосцев.
Комментарии
Этого нам еще не хватало =(
ничего себе, он с 79 года где то самоизолировался, вот это выдержка!