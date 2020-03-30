"Ситуация серьезная". Глава Барнаула предупредил горожан о коронавирусе

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в связи с первым заболевшим коронавирусом в краевой столице призвал местных жителей к соблюдению всех мер безопасности. Текст обращения опубликован на сайте мэрии.
"Ситуация серьезная. Сегодня от сознательности каждого из нас зависит скорость распространения вируса, – заявил глава города. – Я убедительно прошу всех жителей города соблюдать установленный режим и ограничительные меры".
Он напомнил о важности соблюдения гигиены, ношения маски и отказа от посещения общественных мест.
"Необходимо помнить: коронавирус опасен для всех нас. Но особую угрозу он представляет для жизни и здоровья пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Обращаюсь к пенсионерам: старайтесь не выходить на улицу", – уточнил Франк.
Он напомнил, что барнаульские пенсионеры могут обратиться к волонтерам за помощью в доставке продуктов и лекарств или при других проблемах. Для этого нужно позвонить по телефону 8-800-200-3411.
Градоначальник призвал подумать о здоровье пожилых близких и молодое поколение. Нужно не только помогать им пережить карантин, но и самим избегать частых контактов с другими людьми, чтобы не подхватить опасную инфекцию, уточнил Франк.
Комментарии
А как насчёт закрыть торговые центры?
Я этого человека не выбирал, я не знаю кто это.
неее ну ты что этж друганы
30.03.2020 08:54
Гость
Сверху вводной не поступало.
А что конкретно он сказал? Где в городе МАСКИ можно приобрести???
Хотелось бы о конкретных мерах услышать: измерение температуры бесконтактным способом,дизинфекция транспорта,общественных мест и т. д.
Он напомнил о важности соблюдения гигиены, ношения маски и отказа от посещения общественных мест.
Да, можно про маски поподробнее. И кому они нужнее.
Строгий контроль самоизорированных.
30.03.2020 08:54
Гость
Ну вы просто сами не ходите туда и всё!!! Почему чтобы вы туда не попали нужно закрывать всё? Своя то голова должна быть на плечах.
А где маски???? А когда начнут штрафовать не особо понятливых, которые считают себя круче Путина?
Кто этот человек? Кто его избирал?
Я знаю, что его, кто-то там с уголовным прошлым, назначил. И что? Я должен обращать внимание на каждого урку с мыльного завода?
О, это Хроник, а где Пыхарь?
30.03.2020 09:05
- гость -
А вы все нормативные документы по поводу указа 206 читали, от министерства труда например и кому этот указ относится.
Вопрос ведь в том, что врач контактировавший с заражённым, после должен сам самоизолироваться, если вступал в контакт без должных средств защиты. Как показывают последние события у наших врачей есть: одноразовые халаты вместо химзащиты и марлевые повязки.
Видимо в Барнауле избыток врачей?
Организовал штаб, задницу прикрыл - молодец.
Вот, теперь пусть сидит в штабе и не отсвечивает запитым фейсом. Без сопливых скользко.
Расскажите про тётку и её мужа, что эту заразу из Доминиканы притащила. В каком районе живёт, где работают, в какие магазины ходят. Ведь всё-же уже установили. Возможно, кому-то эта информация поможет выжить.
Вот такой вопрос: а что даёт замедление распространение инфекции?
Какой режим? Какие меры? Перестаньте мять авно на публику
Управленческие и политические кастраты.
Сейчас нахожусь в Сбербанке, пенсионеров как селедки. Операторы культурно всем объясняют дома сидеть, им поровну. А что нам будет, мы Ленина живым видели!!!
30.03.2020 09:17
- гость -
Вот такой вопрос: а что даёт замедление распространение инфекции?
Распределение нагрузки на больницы по времени.
гость 9:24
Анекдот:
Уважаемые сограждане, находясь в самоизоляции, в твёрдом уме и здравой памяти, подаю в отставку в виду своей полной неспособности управлять смартфоном.
Любящий вас, Борис Джносон.
Улыбнись.
И почему я не верю в его искренность ?
09:29
гость
Грешно так шутить про метрополию.
Как маленькие дети. Сказано по норкам сидеть, вот и сидите. Больше трех не собираться.
Чем скорее распространится, тем быстрее выяснится у кого иммунитет а кто не выдержал болезни. Это же вирус, он все равно рано или поздно, там где им ни кто не болел, ляжет как в благодатную почву.
Или я не прав?
30.03.2020 09:04
Я
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видать вы не головой думаете, а головкой. Публичный человек при властных полномочиях должен создать максимальные условия для обеспечения безопасности граждан (в том числе путем дезинфекции общественных мест и т.д.). А уж куда я свою голову или головку помещу, то уж мои личные проблемы.
Ну хоть узнаю кто глава Барнаула...понасамовыдвигают...
Уважаемый мистер Франк....от ваших воплей толку ноль.
Ни масок, ни мирамистима, перекиси водорода, даже парацетомола в аптеках НЕТУ.
Адпминистрация (или вы, фиг вас поймешь) рапортовали о полной готовности города к эпидемии.....а народ даже чертовы маски не может купить. в чем готовность? В крепатории печь разожгли?
Я сегодня утром ехал, куча людей на остановках стоит, все они сядут как селедки в автобусы, все организации за исключением единиц, продолжают работать, какие к черту меры? Что предпринято ?
По телевизору и радио мы то и дело слышим О РАСПРОДАЖАХ в Мвидео и прочих сетях, манящие население покидать дома и бежать за "халявой".
Ничего не готово, ничего не сделано, на лицо полное бездействие власти, морально готовимся к худшему исходу, китай - цветочки, нас наша страна погубит.
Здоровья нам.
30.03.2020 09:25
- гость -
Выделить одно отделение для тусовки пенсионеров,правда предварительно удалив оттуда операторов.
А если серьёзно-почему не закрыть банкам приём населения? Экономика рухнет? Льгот по оплате жкх лишат? Всё это решаемо.
Проспект Ленина. Народу почти нет. Асфальт без снега, сухой. Но явственно проступают то там, то здесь следы харчков. Есть и свежие. Всё заплёвано. Может, пора вести пропаганду о недопустимости такого поведения? Люди идут, наступают, разносят заразу повсюду.
9:37 krash :
2 це то мол, мира miss teen - это есть.
09:39
Ты это можешь решить? Так решай, если такой крутой решало.
09:43
- гость -
Но явственно проступают то там, то здесь следы харчков.
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Лайфхак: Хочешь соскочить с режима на больничку - соскребай их, подсушивай и кушай.
Кто это франк?
Чтобы не сеять панику,напишите, какие КОНКРЕТНЫЕ меры предприняты для профилактики инфекции в Барнауле(кроме закрытия общественных мест)
гость 9:51
Такими темпами скоро вдохновитель Горно-Алтайских франков появится.
А ничего, что некоторые "свои" заводы как работали так и работают? И если сотрудник не выйдет на работу то можно сразу увольняться.
Какая трогательная забота у власти об нашем здоровье! Чеснослово. Я плакаю от умиления. Вот и мы, недостойные вредители, неплательщики и паразиты, удостоились милости небожитских сверьхчеловеков.
30.03.2020 09:46
- гость -
Не смешно.
30.03.2020 09:02
- гость -
Хотелось бы о конкретных мерах услышать: измерение температуры бесконтактным способом
Бесконтактный способ для входящих в здание - полнейшая фигня.
Лоб от уличного воздуха остывает и относительно медленно прогревается.
Слышал от участников действа: на одном заводе ввели проверку температуры, в лоб стреляют входящим с улицы работникам, пирометр показывает от 30 до 35 градусов.
Мораль такова, если даже у человека внутри 38 градусов, лоб от уличного воздуха будет холоднее.
Проверять надо когда человек несколько минут уже находился в тепле.
30.03.2020 09:57
- гость -
Можно выходящих из здания проверять,работающих на предприятии,сидящих на вокзале....В чем проблема?
Кадыров закрыл Чечню. У него организовано несколько местных цехов по изготовлению масок. Конкретные меры.
10:02
Это зеркальный ответ Москве. На самом деле это совсем не весело.
Вот такой вопрос: а что даёт замедление распространение инфекции?
Как Борис Дж. предлагаете - всем переболеть и оставшимся в живых выработать иммунитет? На него-то лично и врачи и оборудование нашлись.
Уважаемые барнаульцы , еслив уж пэр сказал , то нам токо все бегом выполнять ,он же пэр и лучше нас понимат усе ...