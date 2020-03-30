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"Ситуация серьезная". Глава Барнаула предупредил горожан о коронавирусе

, ИА "Амител"
Вячеслав Франк призвал местных жителей соблюдать все меры безопасности
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк в связи с первым заболевшим коронавирусом в краевой столице призвал местных жителей к соблюдению всех мер безопасности. Текст обращения опубликован на сайте мэрии.

"Ситуация серьезная. Сегодня от сознательности каждого из нас зависит скорость распространения вируса, – заявил глава города. – Я убедительно прошу всех жителей города соблюдать установленный режим и ограничительные меры".

Он напомнил о важности соблюдения гигиены, ношения маски и отказа от посещения общественных мест.

"Необходимо помнить: коронавирус опасен для всех нас. Но особую угрозу он представляет для жизни и здоровья пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Обращаюсь к пенсионерам: старайтесь не выходить на улицу", – уточнил Франк.

Он напомнил, что барнаульские пенсионеры могут обратиться к волонтерам за помощью в доставке продуктов и лекарств или при других проблемах. Для этого нужно позвонить по телефону 8-800-200-3411.

Градоначальник призвал подумать о здоровье пожилых близких и молодое поколение. Нужно не только помогать им пережить карантин, но и самим избегать частых контактов с другими людьми, чтобы не подхватить опасную инфекцию, уточнил Франк.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.03.2020 08:54
Гость

А как насчёт закрыть торговые центры?

30.03.2020 08:57
Гость

Я этого человека не выбирал, я не знаю кто это.

30.03.2020 08:57
гость

неее ну ты что этж друганы

30.03.2020 08:58
Гость

30.03.2020 08:54
Гость
Сверху вводной не поступало.

30.03.2020 09:01
Я

А что конкретно он сказал? Где в городе МАСКИ можно приобрести???

30.03.2020 09:02
- гость -

Хотелось бы о конкретных мерах услышать: измерение температуры бесконтактным способом,дизинфекция транспорта,общественных мест и т. д.

30.03.2020 09:03
- гость -

Он напомнил о важности соблюдения гигиены, ношения маски и отказа от посещения общественных мест.

Да, можно про маски поподробнее. И кому они нужнее.

30.03.2020 09:03
- гость -

Строгий контроль самоизорированных.

30.03.2020 09:04
Я

30.03.2020 08:54
Гость
Ну вы просто сами не ходите туда и всё!!! Почему чтобы вы туда не попали нужно закрывать всё? Своя то голова должна быть на плечах.

30.03.2020 09:05
- гость -

А где маски???? А когда начнут штрафовать не особо понятливых, которые считают себя круче Путина?

30.03.2020 09:09
- гость -

Кто этот человек? Кто его избирал?
Я знаю, что его, кто-то там с уголовным прошлым, назначил. И что? Я должен обращать внимание на каждого урку с мыльного завода?

30.03.2020 09:09
- гость -

О, это Хроник, а где Пыхарь?

30.03.2020 09:09
Я

30.03.2020 09:05
- гость -
А вы все нормативные документы по поводу указа 206 читали, от министерства труда например и кому этот указ относится.

30.03.2020 09:10
гость

Вопрос ведь в том, что врач контактировавший с заражённым, после должен сам самоизолироваться, если вступал в контакт без должных средств защиты. Как показывают последние события у наших врачей есть: одноразовые халаты вместо химзащиты и марлевые повязки.
Видимо в Барнауле избыток врачей?

30.03.2020 09:16
- гость -

Организовал штаб, задницу прикрыл - молодец.
Вот, теперь пусть сидит в штабе и не отсвечивает запитым фейсом. Без сопливых скользко.

30.03.2020 09:16
гость

Расскажите про тётку и её мужа, что эту заразу из Доминиканы притащила. В каком районе живёт, где работают, в какие магазины ходят. Ведь всё-же уже установили. Возможно, кому-то эта информация поможет выжить.

30.03.2020 09:17
- гость -

Вот такой вопрос: а что даёт замедление распространение инфекции?

30.03.2020 09:18
- гость -

Какой режим? Какие меры? Перестаньте мять авно на публику

30.03.2020 09:24
Гость

Управленческие и политические кастраты.

30.03.2020 09:25
- гость -

Сейчас нахожусь в Сбербанке, пенсионеров как селедки. Операторы культурно всем объясняют дома сидеть, им поровну. А что нам будет, мы Ленина живым видели!!!

30.03.2020 09:28
- гость -

30.03.2020 09:17
- гость -
Вот такой вопрос: а что даёт замедление распространение инфекции?

Распределение нагрузки на больницы по времени.

30.03.2020 09:29
гость

гость 9:24
Анекдот:
Уважаемые сограждане, находясь в самоизоляции, в твёрдом уме и здравой памяти, подаю в отставку в виду своей полной неспособности управлять смартфоном.
Любящий вас, Борис Джносон.

Улыбнись.

30.03.2020 09:32
- гость -

И почему я не верю в его искренность ?

30.03.2020 09:33
- гость -

09:29
гость
Грешно так шутить про метрополию.

30.03.2020 09:34
Алиса

Как маленькие дети. Сказано по норкам сидеть, вот и сидите. Больше трех не собираться.

30.03.2020 09:36
- гость -

Чем скорее распространится, тем быстрее выяснится у кого иммунитет а кто не выдержал болезни. Это же вирус, он все равно рано или поздно, там где им ни кто не болел, ляжет как в благодатную почву.
Или я не прав?

30.03.2020 09:36
- гость -


30.03.2020 09:04
Я
**********
видать вы не головой думаете, а головкой. Публичный человек при властных полномочиях должен создать максимальные условия для обеспечения безопасности граждан (в том числе путем дезинфекции общественных мест и т.д.). А уж куда я свою голову или головку помещу, то уж мои личные проблемы.

30.03.2020 09:37
krash

Ну хоть узнаю кто глава Барнаула...понасамовыдвигают...
Уважаемый мистер Франк....от ваших воплей толку ноль.
Ни масок, ни мирамистима, перекиси водорода, даже парацетомола в аптеках НЕТУ.

Адпминистрация (или вы, фиг вас поймешь) рапортовали о полной готовности города к эпидемии.....а народ даже чертовы маски не может купить. в чем готовность? В крепатории печь разожгли?


Я сегодня утром ехал, куча людей на остановках стоит, все они сядут как селедки в автобусы, все организации за исключением единиц, продолжают работать, какие к черту меры? Что предпринято ?

По телевизору и радио мы то и дело слышим О РАСПРОДАЖАХ в Мвидео и прочих сетях, манящие население покидать дома и бежать за "халявой".


Ничего не готово, ничего не сделано, на лицо полное бездействие власти, морально готовимся к худшему исходу, китай - цветочки, нас наша страна погубит.

Здоровья нам.

30.03.2020 09:39
Гость

30.03.2020 09:25
- гость -
Выделить одно отделение для тусовки пенсионеров,правда предварительно удалив оттуда операторов.
А если серьёзно-почему не закрыть банкам приём населения? Экономика рухнет? Льгот по оплате жкх лишат? Всё это решаемо.

30.03.2020 09:43
- гость -

Проспект Ленина. Народу почти нет. Асфальт без снега, сухой. Но явственно проступают то там, то здесь следы харчков. Есть и свежие. Всё заплёвано. Может, пора вести пропаганду о недопустимости такого поведения? Люди идут, наступают, разносят заразу повсюду.

30.03.2020 09:45
гость

9:37 krash :
2 це то мол, мира miss teen - это есть.

30.03.2020 09:45
- гость -

09:39
Ты это можешь решить? Так решай, если такой крутой решало.

30.03.2020 09:46
- гость -

09:43
- гость -
Но явственно проступают то там, то здесь следы харчков.
-----------------------
Лайфхак: Хочешь соскочить с режима на больничку - соскребай их, подсушивай и кушай.

30.03.2020 09:51
Гость

Кто это франк?

30.03.2020 09:51
- гость -

Чтобы не сеять панику,напишите, какие КОНКРЕТНЫЕ меры предприняты для профилактики инфекции в Барнауле(кроме закрытия общественных мест)

30.03.2020 09:54
гость

гость 9:51
Такими темпами скоро вдохновитель Горно-Алтайских франков появится.

30.03.2020 09:54
- гость -

А ничего, что некоторые "свои" заводы как работали так и работают? И если сотрудник не выйдет на работу то можно сразу увольняться.

30.03.2020 09:55
- гость -

Какая трогательная забота у власти об нашем здоровье! Чеснослово. Я плакаю от умиления. Вот и мы, недостойные вредители, неплательщики и паразиты, удостоились милости небожитских сверьхчеловеков.

30.03.2020 09:56
- гость -

30.03.2020 09:46
- гость -

Не смешно.

30.03.2020 09:57
- гость -

30.03.2020 09:02
- гость -
Хотелось бы о конкретных мерах услышать: измерение температуры бесконтактным способом

Бесконтактный способ для входящих в здание - полнейшая фигня.
Лоб от уличного воздуха остывает и относительно медленно прогревается.
Слышал от участников действа: на одном заводе ввели проверку температуры, в лоб стреляют входящим с улицы работникам, пирометр показывает от 30 до 35 градусов.
Мораль такова, если даже у человека внутри 38 градусов, лоб от уличного воздуха будет холоднее.
Проверять надо когда человек несколько минут уже находился в тепле.

30.03.2020 10:02
- гость -

30.03.2020 09:57
- гость -

Можно выходящих из здания проверять,работающих на предприятии,сидящих на вокзале....В чем проблема?

30.03.2020 10:02
- гость -

Кадыров закрыл Чечню. У него организовано несколько местных цехов по изготовлению масок. Конкретные меры.

30.03.2020 10:07
гость

10:02
Это зеркальный ответ Москве. На самом деле это совсем не весело.

30.03.2020 10:08
- гость -

Вот такой вопрос: а что даёт замедление распространение инфекции?

Как Борис Дж. предлагаете - всем переболеть и оставшимся в живых выработать иммунитет? На него-то лично и врачи и оборудование нашлись.

30.03.2020 10:08
Гость

Уважаемые барнаульцы , еслив уж пэр сказал , то нам токо все бегом выполнять ,он же пэр и лучше нас понимат усе ...

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