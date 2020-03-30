Медведи рано вышли из спячки на Алтае

Фотоловушки в Алтайском заповеднике зафиксировали первого вышедшего из спячки медведя, сообщает пресс-служба особо охраняемой территории.
Первый косолапый попал в объектив камеры уже 25 марта. Это значительно раньше, чем в предыдущие годы. Так, в 2019 и 2018 годах о первом проснувшемся медведе стало известно 5 апреля, в 2017-м – 3 апреля, в 2016-м – 4 апреля и только в 2015-м – 20 марта.
Государственный инспектор Алтайского заповедника Сергей Усик увидел и проснувшегося бурундука.
"Утром, когда снимал бурундука, подумалось: ну вот, если полосатик проснулся, то значит и сосед по берлоге выполз и "пробку вышиб", – рассказал Усик. – На подходе к солонцу предчувствия оправдались следом на снегу. Сковырнул кочку и оставил четкий отпечаток грязной лапы".
По его словам, во время проверки фотоловушки он заметил и самого зверя. Медведь быстро скрылся в глубине леса.
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