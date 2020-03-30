Правительство изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в список товаров первой необходимости, на продажу которых не будут наложены ограничения во время недели карантина. Изменилось и его название. Теперь он называется "Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости", пишет РБК.
Из списка убрали: автозапчасти (шины, покрышки и другие), оборудование электрическое, кабельная продукция, бытовые приборы, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, товары для сада и огорода, строительные и отделочные материалы и инструменты, противопожарные товары, печатные СМИ, похоронные принадлежности, очки и линзы (а также их части), табачная продукция, упаковки, этикетки, ценники, кассовые ленты и другие "товары, сопутствующие товародвижению".
Появились в списке: санитарно-гигиеническая маска, антисептик для рук, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, гигиенические прокладки, стиральный порошок.
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