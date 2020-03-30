Стройка в разгар пандемии коронавируса смутила жителей Рубцовска

Жители города в сообществе "Инцидент Рубцовск" поделились фотографиями стройки, которая не остановилась на карантинную неделю.
"Стоит острая необходимость достроить ледовый дворец во время пандемии. Ну, а как иначе, ведь сроки горят", – пишет автор поста.
Мужчина также спросил у рубцовчан, кто из них работает, за исключением экстренных служб. Пользователи отметили, что автомобилей на дорогах города стало меньше, но почти все частные предприятия продолжают работать в обычном режиме или вводят небольшие ограничения.
Комментарии
вы теперь каждый кудах отупевших домохозяек из инстаграма публиковать будете?