Ученый назвал три российских лекарства от коронавируса

Специалисты РАН участвовали в разработке трех препаратов, которые могут помочь в борьбе с коронавирусом, заявил в интервью РИА "Новости" вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
Ближе всего к внедрению фортепрен. Его создали на основе препарата для борьбы с коронавирусными инфекциями у животных.
"Он прошел все стадии клинических испытаний, то есть был испытан даже на людях, – уточнил Чехонин. – Фортепрен находится на стадии регистрации, после прохождения которой может быть передан на испытания для проверки его возможной активности в отношении COVID-19".
Двум остальным только предстоит доказать свою эффективность в ходе испытаний. Противовирусный препарат триазавирин уже заинтересовал китайских ученых как потенциально эффективное средство от COVID-19.
Аналогичной позиции придерживается и сам Чехонин, считая, что лекарство должно помочь в борьбе с пандемией.
Третий препарат разработали на основе фавипиравира, который применяли в Японии для борьбы с РНК-вирусами, к которым относят и COVID-19. По словам эксперта, российский аналог "достаточно эффективен". Его могут внедрить после испытаний.
Напомним, в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, в том числе восемь со смертельным исходом. При этом абсолютное большинство пациентов заболели после посещения зарубежных стран с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. По всему миру заразились 634 тысячи человек, из них почти 30 тысяч скончались.
В Алтайском крае лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусной инфекцией. Также есть инфицированные и в соседних регионах, в том числе Новосибирской и Кемеровской областях.
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