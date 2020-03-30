"Леруа Мерлен" в Барнауле продолжит принимать посетителей, но с ограничениями

С приходом карантинной недели в Барнауле стал меняться режим работы ТЦ и других магазинов. Работают места, где можно приобрести товары первой необходимости, но также с ограничениями.
Так, "Леруа Мерлен" в Барнауле на данный момент не закрывается. Сеть продолжит работу, но прием посетителей будет осуществляться с 8 утра до 20 часов вечера.
Частично закрылся ТРЦ "Галактика", но "Ашан" продолжает работать. Функционирует ТРЦ "Арена". Здесь не работают развлекательные заведения и H&M.
Изменения в режим работы заведений могут вноситься на протяжении недели.
Комментарии
Почему ЛЕРУА не закрыт, стройматериалы вышли из списка первой необходимости.
в одноклассники возвращайтесь и там кудахтайте до одури.
30.03.2020 10:58
- гость -
а вы откуда? из твиттера или ФБ?
от туда где идиотов нет.
30.03.2020 10:55
- гость - Закрыли кафе, бары, кинотеатры и т.п Магазины с хоз. товарами, тряпками никто не закрыл. Откройте глаза! Все работают
Возле леруа вчера вся парковка забита была
ну вот и отлично. значит не у всех от зомбоящика мозги в кисель превратились.
А совсем нельзя закрыть ВСЕ торговые центры, эти рассадники инфекции, и оставить только продуктовые магазины? Всем приспичило ремонт делать? Все равно закроют, но только время будет упущено.
30.03.2020 11:20
- гость -
А вы сходите на ФБ, почитайте врача, который работает в НЙ в больнице с коронавирусными пациентами. Очень такое... отрезвляющее чтение.